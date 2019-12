16 dicembre: alla Consulta di Decima si parlerà di medici di famiglia

Dopo la scomparsa del dott. Giovanni Pollastri e il recentissimo pensionamento della dott.ssa Simonetta Quaquarelli e del dott. Graziano Malaguti a Decima centinaia di pazienti hanno dovuto operare la scelta del nuovo medico di medicina generale. Una nuova generazione di medici di famiglia ha iniziato a prendere possesso degli ambulatori al piano terra del centro civico della popolosa frazione persicetana. In primis la dott.ssa Chiara Altini e il dott. Mohsen Mirfakhraie.

Della nuova situazione si parlerà il 16 dicembre in occasione della Consulta di Decima per definire anche le più appropriate modalità di accesso al servizio.

Fabio Poluzzi