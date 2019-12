Al cinema Giada di Persiceto arriva “Io, Leonardo”

La rassegna “Film&Film” al cinema Giada propone come ultimo appuntamento prima della pausa natalizia “Io, Leonardo”, coinvolgente e affascinante film biografico italiano sul genio di Leonardo Da Vinci, diretto da Jesus Garces Lambert: spettacoli martedì 17 dicembre ore 21, mercoledì 18 dicembre ore 15 e 21. La rassegna ripartirà a gennaio con tanti altri titoli d’autore.

La rassegna “Film&Film”, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, continua con le sue proposte di cinema di qualità recente a prezzo ridotto, con un ultimo appuntamento prima della pausa natalizia.

Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre è in programma il film biografico italiano “Io, Leonardo”, diretto da Jesus Garces Lambert, con Luca Argentero e Angela Fontana, un viaggio coinvolgente e mozzafiato in una delle menti più geniali che l’umanità abbia mai conosciuto. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il film costituisce un omaggio allo scienziato e artista toscano attraverso un ritratto non banale e lontano da ogni stereotipo che restituisce la personalità e il lato umano dell’uomo fuori dagli schemi che con le sue opere e le sue invenzioni ha lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo.

La rassegna “Film&Film” riprenderà nei mesi a gennaio con tanti nuovi film pluripremiati ai recenti festival: martedì 7 e mercoledì 8 gennaio “Parasite” di Bong Joon-ho, con Song Kang-ho e Sun-kyun Lee; martedì 14 e mercoledì 15 gennaio “La belle époque” di Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil e Guillaume Canet; martedì 21 e mercoledì 22 gennaio “Qualcosa di meraviglioso” di Pierre-François Martin-Laval, con Isabelle Nanty e Gérard Depardieu; martedì 28 e mercoledì 29 gennaio “Il paradiso probabilmente” di Elia Suleiman, con Elia Suleiman e Gael García Bernal; martedì 4 e mercoledì 5 febbraio “The farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang, con Awkwafina e Shuzhen Zhao; martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf (mercoledì 12 febbraio lo spettacolo delle ore 15 sarà anticipato da un incontro con lo sceneggiatore Giovanni Galavotti e alcuni membri del cast).

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto