Bernini (FI): “In A14 un vero calvario per le famiglie”.

Il sequestro continuo di viadotti, ultimo dei quali quello del Cerrano, e i numerosi restringimenti di carreggiata, hanno reso e stanno rendendo un vero calvario il viaggio verso Sud di tante famiglie, anche residenti in Emilia Romagna. Abbiamo letto con grande rammarico le testimonianze della loro odissea, per quello che invece rappresenta per molti il viaggio dell’anno, di ricongiungimento con i propri cari. È incredibile come, alle soglie del 2020, ci sia un’Italia letteralmente spaccata a metà, con problemi cronici sul fronte della viabilità nazionale, che necessiterebbero di misure tempestive. Non smetteremo mai di ribadire che serve un piano strutturale e definitivo per i nostri ormai datati viadotti e per l’ammodernamento delle infrastrutture. È anche tempo di far ripartire quelle grandi opere necessarie a tutto il Paese non solo per essere competitivi nel mondo ma anche per garantire servizi dignitosi a cittadini e famiglie. A tutti coloro che hanno patito i disagi degli ultimi weekend auguro un sereno Natale. Da parte nostra l’impegno affinché questo 2020 sia decisivo per il varo di un piano definitivo per la viabilità del Paese.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI