Calderara, il Sindaco consegna 678 borracce alle elementari e medie

Calderara di Reno, 16 dicembre 2019 – Il Comune di Calderara prosegue l’opera di sensibilizzazione verso le tematiche della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Il sindaco Giampiero Falzone ha consegnato personalmente a 678 alunni delle elementari e medie altrettante borracce in alluminio, dunque plastic free sulla strada già intrapresa dall’Amministrazione con l’ordinanza che dallo scorso ottobre vieta la plastica monouso. Le borracce, prodotte grazie alla collaborazione di Matilde (la società che si occupa nei Comuni dell’Unione Terredacqua della ristorazione scolastica) sono state distribuite tra oggi e venerdì scorso a tutti i bambini delle 4 scuole primarie di Calderara (“Collodi”, “Rodari”, San Vitale, Longara) e agli studenti del Progetto Set delle secondarie di primo grado.

“Crediamo – ha scritto il primo cittadino alle famiglie degli alunni e ribadito in classe alla presenza degli insegnanti – che la salvaguardia del nostro futuro e dell’ambiente sia uno dei valori fondamentali alla base del percorso formativo dei nostri figli, ed è per questo che ci auguriamo che questo piccolo gesto possa mettere delle radici di valore negli uomini e nelle donne di domani”. L’omaggio green e natalizio è stato anche un modo per raccontare ai piccoli cittadini il passo avanti fatto di recente dal Comune di Calderara verso un futuro più sostenibile: dallo scorso primo ottobre, per effetto dell’ordinanza numero 19 del 23 luglio 2019, la plastica monouso è bandita da feste e sagre e dalle mense pubbliche, mentre dal primo gennaio il divieto si estenderà alle mense private.

Ufficio stampa Comune Persiceto