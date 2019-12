Festa Equa e Solidale con la sacca del Cafè de la Paix di Bologna

La cesta è una sacca di cotone riciclato mentre il contenuto lo può scegliere il cliente tra prodotti biologici. IGP e del commercio equo e solidale. Questa l’offerta, che va oltre le festività natalizie, del Cafè de la Paix di Bologna. Il primo bar sociale di Bologna, in pieno centro storico, gestito dalla Cooperativa Sociale Iusta Res Onlus, che si occupa di inserimento e re-inserimento lavorativo per ragazzi/e in difficoltà. Giovani spesso formati professionalmente all’interno del locale.

La proposta del Café de la Paix che è anche bottega è quella dei prodotti del commercio equo solidale vanno dalle tisane alla frutta secca, dalle spezie biologiche al panettone artigianale. Insomma prodotti che rispettano l’ambiente ed i lavoratori, i produttori hanno infatti un margine più alto rispetto alle politiche commerciali tradizionali.

Il cliente può fare la sua scelta riempendo la sacca con i prodotti che preferisce e in questo modo da un sostegno all’economia etica. Il Cafè de la Paix si trova a Bologna in via Collegio di Spagna n. 5.

Gian Basilio Nieddu