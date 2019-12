Il Comune di Calderara al fianco degli edicolanti

Calderara di Reno, 21 dicembre 2019 – Valorizzare la funzione delle edicole in chiave urbana e sociale, ridurre del 50% il canone di occupazione del suolo pubblico, istituire un tavolo di confronto e coordinamento tra Comune e soggetti interessati. In estrema sintesi è questo il contenuto del protocollo di intesa proposto dall’Amministrazione Comunale di Calderara agli edicolanti del territorio, che dopo essere stato approvato nella Giunta dello scorso 19 dicembre attende ora la firma delle parti per essere operativo. Il documento si pone sulla scia di un’analoga intesa già sottoscritta dal Comune di Bologna e risponde alle esigenze e difficoltà che anche a Calderara ha evidenziato la categoria, alle prese con un mercato in continua evoluzione verso le nuove tecnologie e sempre meno orientato verso la valorizzazione del supporto cartaceo.

Di qui la principale finalità del protocollo d’intesa, che consta di 7 articoli e avrà durata triennale: valorizzare la funzione delle edicole come presidi di riqualificazione dello spazio urbano – dice il documento – e innovarne il ruolo come centri servizi e punti di informazione per i cittadini e per i turisti, operando con l’Amministrazione in un’ottica di collaborazione e cooperazione propositiva. “Sulla strada aperta dal Comune di Bologna – dice il sindaco Giampiero Falzone, fautore dell’iniziativa – anche Calderara di Reno ha ritenuto importante approvare questo protocollo, con l’obiettivo di sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole. Quanto deliberato riconosce a questi esercizi commerciali, spesso in difficoltà alla luce della velocità che oggi possiede la circolazione delle informazioni, un ruolo civico e di riferimento per la cittadinanza”.

Da un lato, quindi, l’Amministrazione Comunale individuerà servizi al cittadino potenzialmente erogabili dagli edicolanti (per esempio l’informazione turistica), ridurrà del 50% il canone di occupazione del suolo pubblico, supporterà interventi di riqualificazione dei chioschi e valorizzerà il ruolo delle edicole, quello tradizionale e quello nuovo e al passo coi tempi; dall’altro, le associazioni firmatarie si impegneranno a collaborare col Comune nella divulgazione di attività sociali e culturali, e rendersi disponibili a implementare i servizi offerti dagli edicolanti alla città.

Ufficio stampa Comune Calderara