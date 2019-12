Istituzione Gian Franco Minguzzi: il Consiglio metropolitano ha approvato Bilancio di previsione

Nella seduta di mercoledì 18 dicembre il Consiglio metropolitano ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione e il Programma delle attività per il 2020 dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi.

Il 2020 si presenta come un periodo di positivo consolidamento per l’Istituzione dopo alcuni anni particolarmente complessi, dovuti al turn-over di personale, al trasferimento degli uffici, alle modifiche regolamentari, ai nuovi assetti istituzionali.

L’Istituzione Gian Franco Minguzzi, grazie alla collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana (CTSSM) e con l’Ufficio di Supporto della stessa, si è maggiormente inserita nel sistema del welfare territoriale, il che ha permesso di avviare progetti di supporto all’azione di tali organismi nell’ambito della salute mentale e della promozione del benessere delle comunità.

I progetti previsti per il prossimo anno vedono momenti di approfondimento nel campo della salute mentale sia mediante la costituzione di un Laboratorio specifico (Minguzzi Lab, indirizzato a quadri di alta dirigenza di Enti Locali, Ausl, Terzo settore), sia tramite la realizzazione di interventi formativi a livello distrettuale sul Budget di Salute. Proseguiranno inoltre le attività di ricerca-azione riguardanti il tema del disagio minorile e del contrasto alla dispersione scolastica, con un focus sugli Sportelli d’ascolto a scuola. Sono confermati ulteriori interventi informativi circa le forme innovative di domiciliarità per le persone anziane non autosufficienti. Per quanto riguarda l’attività di programmazione e pianificazione, viene messo a disposizione dell’Ufficio di Supporto della CTSSM uno studio condotto nel 2019 sui Piani di zona, idoneo a fornire una lettura degli interventi di welfare realizzati nell’area metropolitana.

Sotto l’aspetto economico i segnali sono altrettanto confortanti, in quanto si può prevedere la conferma dei finanziamenti assegnati negli ultimi anni sia dalla Città metropolitana, sia da altri enti per la realizzazione di interventi specifici, tra cui il Progetto Sostengo! Azioni di promozione e di valorizzazione in tema di amministrazione di sostegno, il progetto di ricerca sulle cartelle cliniche dell’ex-OPP Roncati, il Festival delle Biblioteche speciali, in collaborazione con la Rete Specialmente in Biblioteca e il Progetto Teatro e salute mentale.

Il prossimo anno si aprirà con un workshop Il Teatro diffuso, che vedrà la presenza delle principali esperienze di Teatro e salute mentale attive sul territorio nazionale, oltre a quelle aderenti al Coordinamento regionale Teatro e salute mentale dell’Emilia-Romagna. L’evento sarà l’occasione per presentare gli atti del Convegno “I teatri della salute mentale. Sul palco con Basaglia dopo 40 anni” (che si è svolto nel maggio 2018) e per proporre la creazione di una Rete Nazionale delle esperienze teatrali nell’ambito della salute mentale.

Ufficio stampa Città metropolitana