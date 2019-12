Regionali 2020. M5S il 3 gennaio presenta la “squadra” di Bologna con il candidato presidente

Venerdì 3 gennaio a Bologna si presenta la “squadra” dei candidati M5S del locale collegio che corre per le regionali; sarà presente anche Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

L’appuntamento per i giornalisti è alle ore 11 presso la Sala Polivalente “R. Martelli” (piano terra), in via Faenza 4, Bologna.

Saranno presenti, oltre a Benini, i candidati della circoscrizione bolognese: Silvia Piccinini, Marco Campanini, Raffaella Gamberini, Daniele Baraccani, Giacomo Palumbo, Michele Cattani, Alberto Mengoni, Silvia Zauli, Francesco Urbano, Katia Bettiol e Marilena Ricucci.

Ufficio stampa Simone Benini