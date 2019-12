San Matteo della Decima: 6° concorso dei Vecchini

Sta arrivando la sesta edizione del “Concorso dei Vecchini”, promosso dal “Comitato dei Befanari”, in collaborazione con la Biblioteca “R. Pettazzoni”, l’Associazione Culturale “Marefosca” e con il patrocinio del Comune di Persiceto.

REGOLAMENTO

1) Il concorso è aperto a tutti senza distinzione di luogo di appartenenza;

2) Il numero dei partecipanti, per ogni gruppo, è illimitato;

3) L’iscrizione di ogni gruppo si effettua presso la biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima durante l’orario di apertura, oppure via mail BibliotecaDecima@comunepersiceto.it;

4) L’iscrizione è gratuita e il termine è fissato per Sabato 4 Gennaio 2020, entro le ore 13:00;

5) Per la valutazione della performance i gruppi dovranno presentarsi Domenica 5 Gennaio 2020 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso il bar del Circolo MCL di San Matteo della Decima, via Cento n.190;

6) Verranno premiati i primi 3 gruppi classificati, che riceveranno un attestato e un buono da utilizzare in pizzeria. Si ringraziano Pizzeria Il Triangolo, Pizza Export e Pizzamoremio;

7) La valutazione verrà stabilita in base: al travestimento, all’animazione (canto, ballo, uso di strumenti musicali, ecc.) alla zirudella (testo, dizione, interpretazione).

8) La graduatoria finale sarà esposta in Biblioteca Martedì 7 Gennaio 2020, dalle ore 14:30.

9) La premiazione dei gruppi classificati avverrà Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 15:00, in occasione della festa in piazza di Sant’Antonio Abate presso lo stand della Cumpagni’ dal Clinto.

PREMI

Verranno premiati i primi 3 gruppi classificati, che riceveranno un diploma e un buono da utilizzare in pizzeria.

Si ringraziano Pizzeria Il Triangolo, Pizza Export e Pizzamoremio;

Scarica i materiali: Volantino del concorso