Sant’Agata: si è disputata la 53a edizione della Podistica di S.Stefano

Ci ha sicuramente aiutati la bellissima giornata di caldo e sole che ha fatto da sfondo ed aiutato anche i più pigri ad alzarsi per venire a correre da noi.

Noi ce la mettiamo sempre tutta per organizzare una manifestazione che piaccia, e chi la sceglie possa dire, anche l’anno prossimo se riesco la farò.

Prima cosa, su cui lavoriamo molto, è la logistica della manifestazione e nel dare tutte le informazioni giuste, ed in evidenza, orari partenze certe e soprattutto orari premiazioni ancora più certi, perché sappiamo tutti, che far quadrare tutti gli incastri che ci sono nelle competitive, non è sempre un risultato scontato, noi durante l’anno cerchiamo di capire tutto quello che si può fare per fare si che finita la gara , possono partire le premiazioni, e gli atleti possano ritornare a casa, poi, noi siamo testardi lo vogliamo fare come si faceva una volta sempre senza chip, questa è stata la molla che ci ha spinto a togliere tutte le categorie adulti e riportarle, anche queste alle origini, Maschi e Femmine, questo sicuramente ci ha tolto, quest’anno si è visto molto, circa 150 partecipanti, compensati da quasi 1900 camminatori.

Pero’ alla fine di tutto ci ha gratificato molto, non avere commesso errori, avere fatto correre in tranquillità tutti gli atleti, avere dato un premio soddisfacente a tutti, fatto un discreto ristoro, premiato quasi tutti i giovanili e ciliegina sulla torta, alle 11.30 stavamo già sgomberando tutto e alle 12.30 tutti, tutti eravamo con i piedi sotto il tavolo per il pranzo di S.Stefano.

Un grande ringraziamento a tutti quelli, che sono tanti, che ci hanno aiutato anche quest’anno.

Quindi cosa faremo per la 54a edizione? Se la faremo sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi, però intanto possiamo dire di avere portato a sant’Agata a correre anche quest’anno 2300 Atleti, questo è un buon risultato.

Un augurio di Buon Anno a tutti ed un arrivederci dalla società Victoria.

Risultati completi di questa edizione

Foto di Roberta Mantovi

Foto di Teida Seghedoni

Foto di Daniele Beccati

Foto di Giorgio Vecchi

victoriasantagata.it