10 gennaio: la Fabbrica di Apollo ad Anzola

Venerdì 10 gennaio, ore 21

Sala polivalente della biblioteca

Anzola dell’Emilia

Comaneci in “Rob a Bank”

Ascolteremo l’ultimo album dei Comaneci, il più riuscito della loro carriera: brani che sprigionano emozionalità. In un’atmosfera morbida e rilassata suoneranno per noi Francesca Amati, voce sopraffina ma anche al piano elettrico e alla chitarra, Glauco Salvo alla chitarra, banjo, tap-loops, elettronica e voce. Per questo ultimo disco suona anche anche il grande Simone Cavina per chitarra, percussioni e voce. In risultato è magnifico e raffinato. Un’ alternanza di folk e musica elettronica.

dall’evento Fb