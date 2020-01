Domenica 5 gennaio, dalle ore 17.30

Località Maggi – Sant’Agata Bolognese

“Befana dei Maggi”

Grande festa con vin brulè, gnocco fritto, musica e intrattenimento con Frenky dj.

In attesa dello spettacolo pirotecnico musicale a cura di Pyroitaly.

Anche quest’anno si sfiorano i 30 m… per la befana più alta del mondo…

Per i bambini ci saranno la Befana e Babbo Natale che distribuiranno calze e dolcetti.

Come da sempre tutto sarà ad offerta libera.