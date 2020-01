Al cinema Giada di Persiceto arriva “La belle époque”

La rassegna “Film&Film” continua a proporre grandi film d’autore al cinema Giada: questa settimana è in programma l’intrigante e commovente commedia sentimentale francese “La belle époque”, diretta da Nicolas Bedos. Spettacoli martedì 14 gennaio ore 21 e mercoledì 15 gennaio ore 15 e 21.

La rassegna “Film&Film”, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, prosegue la propria programmazione con tanti film recenti acclamati da critica e pubblico, a un prezzo ridotto.

Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio appuntamento con “La belle époque”, una storia d’amore nostalgica e drammatica con uno sguardo sorprendente e fuori dagli schemi, diretta dall’apprezzato autore Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet e Doria Tillier: il protagonista è il fumettista Victor, uomo che si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa e personale, sentendo di detestare un presente in cui non riesce a riconoscersi e in cui non fa altro che litigare con sua moglie, Marianne. Grazie all’incontro con l’imprenditore Antoine, tuttavia, a Victor viene offerto un rimedio adatto alla sua nostalgia: tramite una ricostruzione storica così accurata da sembrare vera, potrà rivivere artificialmente la propria belle époque personale, ovvero il 16 maggio del 1974, il giorno in cui incontrò Marianne per la prima volta. Ha inizio una travagliata avventura in cui l’amata è impersonata da Margot, giovane attrice bella e indocile che il sognatore comincia a confondere con la moglie, dando vita a inaspettate e complicate conseguenze per se stesso e per chi lo circonda.

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 21 e mercoledì 22 gennaio “Qualcosa di meraviglioso” di Pierre-François Martin-Laval, con Isabelle Nanty e Gérard Depardieu; martedì 28 e mercoledì 29 gennaio “Il paradiso probabilmente” di Elia Suleiman, con Elia Suleiman e Gael García Bernal; martedì 4 e mercoledì 5 febbraio “The farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang, con Awkwafina e Shuzhen Zhao; martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf (mercoledì 12 febbraio lo spettacolo delle ore 15 sarà anticipato da un incontro con lo sceneggiatore Giovanni Galavotti e alcuni membri del cast); martedì 18 e mercoledì 19 febbraio “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva e Labina Mitevska; martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel.

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto