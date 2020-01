Al via la stagione teatrale di Calderara

Parte venerdì 17 gennaio la stagione 2020 del Teatro Spazio Reno di Calderara. Undici spettacoli, undici storie, undici pomeriggi o serate all’insegna del divertimento, della riflessione, della poesia. La nuova stagione teatrale, che fino a marzo propone un composito programma rivolto ai bambini e alle famiglie, agli adulti e agli appassionati delle commedie dialettali, debutterà dunque nel prossimo fine settimana: venerdì alle 21 è in programma Allegro Cantabile, un coinvolgente percorso musicale a cura di Faber Teater, mentre domenica 19, alle ore 16, va in scena il teatro dialettale con Bess… e lumbris, della compagnia I amigh ed Granarol.

Un cartellone ricco e di qualità, come di consueto, caratterizza la stagione, scelta con cura tra le proposte nazionali: per tre mesi, fino allo spettacolo di domenica 22 marzo, sul palco ormai ventiduenne di via Roma 12 si susseguiranno compagnie provenienti da varie parti della penisola con le loro storie per bambini, per adulti, per chi ama il dialetto bolognese. “Con la partenza della nuova stagione teatrale di Spazio Reno – dice l’assessore comunale alla Cultura Maria Linda Caffarri – la proposta culturale del Comune si arricchisce ulteriormente; il teatro è una delle istituzioni culturali più longeve del nostro territorio ed ogni anno propone molti appuntamenti, mai banali e molto curati, spaziando fra generi diversi e rivolgendosi a persone di tutte le età. Il teatro resta tra gli strumenti più efficaci che un’amministrazione possiede per veicolare conoscenza e valori: grazie ad una significativa programmazione per l’infanzia auguro a chi scoprirà per la prima volta il fascino del teatro di trasformarlo in una buona abitudine”.

Allegro cantabile

Venerdì 17 alle 21 la stagiuone verrà inaugurata da Allegro Cantabile: si tratta di una produzione di Faber Teater, una creazione collettiva di e con Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio e la direzione musicale di Antonella Talamonti. Da anni Faber Teater gioca e sperimenta con la voce, con il canto e con repertori musicali provenienti dall’Italia e dal mondo e la ricerca sull’attore musicale è cuore del suo percorso artistico. In questo spettacolo messaggi scritti e voci cantate “parlano” al pubblico e lo accompagnano in un ironico itinerario attraverso il suono, il ritmo, il timbro. Sei voci sulla scena si fanno guide di questa traversata, sei attori-musicisti che non solo cantano, ma diventano interpreti di un repertorio trasversale, in cui trovano spazio ballate, canti di lavoro, serenate.

Si parte dalla tradizione della musica popolare italiana, da canti che vengono da Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Abruzzo. Piano visivo e uditivo si mescolano in un gioco di cui poco alla volta gli spettatori diventano complici, e così è possibile “vedere” la polifonia e “ascoltare” il movimento.

Teatro dialettale

Domenica 19 gennaio alle ore 16 è in programma il primo appuntamento della stagione del teatro dialettale. Si tratta di Bess… e lumbris, commedia in tre atti, con la regia di Lorenzo Guernelli, portata in scena dal gruppo I amigh ed Granarol: sono Lucia Ventura, Ivonne Neri, Dario Fioresi, Cesare Cioni,

Vanni Perra, Stefano Fortini, Nadia Cattani, Giorgio Pavani, Stefano Mutti.

Siamo a metà degli anni ’60, a Granarolo, all’interno di una piccola ma dignitosa locanda, gestita da due anziane sorelle ancora “signorine”. Il lavoro dei campi impegnava quasi tutti i residenti; anche per questo nessuno avrebbe mai immaginato che in quel tranquillo contesto contadino sarebbe potuto accadere “un sì tale fattaccio”.

I biglietti per ogni spettacolo avranno il costo di 8 euro, 5 per bambini e over 65, mentre riduzioni (costo 7 euro) sono previste per i possessori di Younger Card e Carta Doc e i soci Coop Alleanza 3.0. Per info e prenotazioni contattare il teatro, in via Roma 12: si può chiamare il numero 051.722700 o scrivere alla email teatrospazioreno.comune.calderaradireno.bo.it. Per la rassegna dialettale le prenotazioni si ricevono invece alla Biblioteca comunale “Rinaldo Veronesi” (via Roma 27), tel. 051.6461.247, indirizzo email biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it.

Il programma completo e tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune www.comune.calderaradireno.bo.it nella sezione dedicata al teatro.

Ufficio stampa Comune Calderara