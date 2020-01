Bignami (FdI): “Aggressione Bologna, fatto gravissimo. Responsabilità politiche sono evidenti”

Ancora una volta siamo costretti a leggere di aggressioni e violenze perpetrate da soggetti che dovrebbero dimostrare riconoscenza nei confronti della comunità che li accoglie e che invece ripagano questa accoglienza, voluta dalle sinistre, con comportamenti gravissimi che devono essere prontamente sanzionati dalle Autorità giudiziarie. Da parte nostra piena vicinanza alla vittima di questa aggressione e agli agenti intervenuti per evitare che si verificasse il peggio, oltre che profonda gratitudine nei confronti dei cittadini prontamente accorsi. Non possiamo che rilevare come, ancora una volta, vi sia una responsabilità politica ben precisa rispetto alla permanenza di persone come queste sul nostro territorio. Difficile non evidenziare come l’accoglienza indiscriminata, portata avanti dal partito democratico, abbia accentuato in maniera esponenziale il ripetersi di fatti di questo tipo.

Galeazzo Bignami, deputato e commissario regionale FdI