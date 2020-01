Bologna: dopo il furto arriva un’edizione straordinaria di “Piazza Grande”

Piazza Grande non si lascia abbattere dal recente furto subito, ma anzi risponde al danno con una edizione straordinaria del suo giornale di strada in uscita per venerdì 24 gennaio. Non un numero in meno dunque, nonostante i 17.000 euro sottratti durante le feste dalla cassaforte dell’associazione che si prende cura di senzatetto e bisognosi, ma uno in più.

Carlo Salmaso, presidente della onlus, spiega infatti che si sta lavorando ad un’edizione speciale del mensile che da oltre 25 anni da voce alla “marginalità e all’esclusione sociale”, e che di solito non esce a gennaio e ad agosto. E anche se è un numero speciale sarà, come di consueto, distribuito per le strade per rimanere vicino alle persone che sostengono e che credono nel lavoro della cooperativa sociale.

Dopo il furto donati 6.225 Euro in 7 giorni