Bolognina di Crevalcore: 7 gennaio 2005 – 7 gennaio 2020

Il 7 gennaio 2005 alle 12,53 due treni si scontrano all’altezza della ex stazione di Bolognina di Crevalcore (Bo). È una giornata nebbiosa e il treno interregionale IR 2255, proveniente da Verona e diretto a Bologna con a bordo circa 200 passeggeri, si scontra con il treno merci 59308 proveniente da Roma che procedeva in senso contrario, su un tratto allora a binario unico. Nell’incidente perdono la vita 17 persone i cui nomi sono riportati su un monumento nel “Parco 7 gennaio 2005”, nei pressi della ex stazione di Bolognina, dedicato alle vittime del disastro. Qui ogni anno si svolge una cerimonia commemorativa.

Ufficio stampa Città metropolitana