Caserma Decima, PD Persiceto: operazione verità. Si smonta il castello di Pellegatti

Il Sindaco Pellegatti nei giorni scorsi ha accusato la passata amministrazione della chiusura della caserma di San Matteo della Decima citando un verbale del 2012 che pubblichiamo proprio per massima trasparenza. L’ex Sindaco Renato Mazzuca è intervenuto sulla stampa locale spiegando che in quel verbale si prese solo atto dell’intenzione unilaterale del Ministero di razionalizzare alcuni presidi territoriali, tra cui Decima.

Cosa c’è scritto nel verbale? Emerge chiaro e tondo che per noi la presenza dei Carabinieri e delle forze dell’ordine in generale sul territorio non è trattabile. Eravamo a un mese dal terremoto, con grandi disagi, eppure l’amministrazione di allora si presentò a quel tavolo con obiettivi chiari: disponibili ad accettare il piano di razionalizzazione delle sedi SOLO a fronte di un incremento dell’organico dei carabinieri per un reale pattugliamento del territorio di Decima.

Cosa ha fatto Pellegatti dal 2016 ad oggi, oltre a annunci e a tentativi vari di deresponsabilizzazione, con i giochetti elettorali della Lega e di Fratelli d’Italia? Anche perché, nonostante quel che va in giro ad annunciare…come mai nei documenti del bilancio 2020 appena depositato il Comune si dà come obiettivo soltanto l’aumento dell’organico e non c’è nessun riferimento alla Caserma di Decima? Anche in questo caso: leggere per credere!

Gruppo Consiliare Democratico