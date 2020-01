Cimice asiatica, due bandi per reti anti insetto e progetti di contrasto al parassita

Per contrastare i danni alle coltivazioni causati dalla cimice asiatica, in particolare pero, kiwi, melo, pesco, la Regione ha stanziato 3,6 milioni di euro attraverso due bandi per l’acquisto e la posa di reti antinsetto e per progetti innovativi indirizzati al contenimento e alla lotta alla diffusione del parassita.

Per partecipare al primo bando le domande vanno presentate il 7 febbraio 2020 e l’approvazione della graduatoria è prevista per maggio, con una importante novità: il sostegno regionale arriverà all’80% della spesa ammissibile e non, come prima, al 50% grazie alla richiesta della Regione accolta in sede comunitaria.

Il secondo bando scade il 30 marzo 2020, ed è rivolto a finanziare i piani di innovazione per il contenimento, la resilienza e la lotta alla diffusione della cimice. Potranno essere finanziati interventi innovativi di difesa fitosanitaria, agricoltura sostenibile e lotta biologica, l’applicazione di dati tele rilevati per l’agricoltura di precisione, modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali, così come azioni rivolte alla difesa diretta, comprese le tecniche di cattura e di limitazione del potenziale biotico del fitofago nonché la valutazione economica delle tecniche, incluso il confronto tra le diverse strategie di contrasto.

Link: Agricoltura – Regione Emilia-Romagna

Ufficio stampa Città metropolitana