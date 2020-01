Crevalcore ospite della trasmissione “Italia da scoprire”

Venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 20,30 presso l’Auditorium “Primo Maggio” (Viale Caduti di Via Fani 300) a Crevalcore, si terrà in anteprima la presentazione della puntata dedicata a Crevalcore di “Italia da scoprire”. Sarà un viaggio per scoprire e riscoprire Crevalcore e la bellezza del suo territorio.

La serata sarà anche l’occasione per presentare un appuntamento importante come la “9ª Maratona di Crevalcore”, in programma lunedì 6 gennaio, manifestazione agonistica che richiama atleti da tutta Italia e che, da sempre, l’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore hanno voluto come “Memorial 7 gennaio 2005”, in ricordo delle vittime dell’incidente ferroviario della Bolognina.

In contemporanea si correrà anche la “Maratonina della Befana” intitolata a Vito Melito, il Campione di Ariano Irpino, ma bolognese di adozione e grande amico di Crevalcore, alle cui manifestazioni sportive non ha mai voluto far mancare la sua presenza.

Le due iniziative agonistiche avranno un loro prologo, non competitivo, domenica 5 gennaio, quando dalla Palestra comunale partirà la “1ª Family Run”, con centinaia di podisti attesi al via, e la “1ª Dog Marathon” riservata ai possessori di cani e ai loro simpatici amici a 4 zampe.

Le iniziative sono promosse dall’Amministrazione comunale, dal Comitato organizzatore delle manifestazioni podistiche e dalle realtà commerciali del territorio.

Ufficio stampa Città metropolitana