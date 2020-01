Firenze, International Skate Awards: ottimi risultati per i pattinatori persicetani

Ottime prestazioni per i pattinatori della Polisportiva Persicetana che, impegnati a Firenze nell’edizione 2020 dell’International Skate Awards, hanno ottenuto ben tre primi posti e piazzamenti importanti nelle varie classifiche suddivise per categoria. Nella categoria Junior: primo posto per il quartetto Fly Roller Diamond e tredicesimo per il Fly Roller Brass.

Nella Divisione Nazionale trionfo per il quartetto Fly Roller che porta a casa il primo posto e conferma i già buoni risultati fatti vedere nella scorsa stagione sportiva.

La Polisportiva ha poi fatto una bella figura anche nella categoria Allievi con il secondo posto del Fly Roller Lead, undicesimo del Fly Roller Lead e dodicesimo del Fly Roller Alloy.

Infine straordinario risultato nella categoria Cadetti con il primo posto ottenuto dal quartetto Fly Roller Iron. Risultati eccellenti che confermano la bontà del lavoro svolto nel migliore dei modi dallo Staff Tecnico della Polisportiva.

dalla pagina Fb Unione Polisportiva Persicetana asd