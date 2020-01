Furto al Centro di Raccolta Rifiuti di San Matteo della Decima

Informiamo che nella giornata di oggi (7 gennaio ndr) presso il Centro di Raccolta Rifiuti di San Matteo della Decima è avvenuto il furto della bilancia per pesare i rifiuti oggetto di premialità. Si invitano pertanto gli utenti intenzionati a usufruire del servizio a recarsi al Centro di Raccolta del Capoluogo in via Bologna 96/m fino a futura comunicazione di ripristino della regolare operatività.

via Bologna 96/m, entrata da via Muzzinello

lunedì chiuso

martedì 9.00 – 17.00

mercoledì 14.00 – 17.00

giovedì 9.00 – 17.00

venerdì 8.00 – 13.00

sabato 9.00 – 17.00

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto