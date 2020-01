Giorno della Memoria, tante le iniziative in Emilia-Romagna

Sono 15 le pietre d’inciampo posate dall’artista Gunter Demnig davanti alle ultime abitazioni di alcune vittime bolognesi della persecuzione nazi-fascista, che hanno aperto a Bologna le iniziative per il “Giorno della memoria”, istituito con la legge 211 del 2000 a ricordo della Shoah.

Tante le iniziative istituzionali previste in tutta la regione lunedì 27 gennaio 2020, giorno in cui ricorre il 75esimo anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz. Ecco da Piacenza a Rimini gli eventi segnalati nei siti dei Comuni capoluogo.

A Bologna il Consiglio comunale si riunirà per una seduta solenne inedita, dove protagonisti saranno l’attore Andrea Argentieri che vestirà i panni di Primo Levi oltre ai consiglieri e agli studenti presenti che potranno porre domande allo scrittore dando vita a una sorta di Question time in cui lo scrittore ripercorrerà gli attimi della sua prigionia, i suoi rapporti con il popolo tedesco, il suo atteggiamento pacifico, incapace di serbare odio.

Nel pomeriggio, sempre a Palazzo d’Accursio, in Cappella Farnese sarà presentato il libro di Lucio Pardo “Dopo la barbarie. Il difficile rientro”, al Museo ebraico invece andrà in scena “Itinerario al Museo” all’interno del progetto “Se questo è Levi”, un incontro a tu per tu con lo scrittore Primo Levi, ancora una volta interpretato da Andrea Argentieri. (leggi la notizia)

A Piacenza alle 11.30 presso il Giardino della Memoria si svolgerà una cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto alla presenza delle istituzioni e nell’occasione sarà consegnata, in memoria del signor Luigino Tavani, la medaglia d’onore concessa ai cittadini italiani, militari e civili (ovvero ai familiari dei deceduti), deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra durante l’ultimo conflitto mondiale. (leggi la notizia)

A Parma, alle ore 16, nella sala congressi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda stessa in accordo con la Prefettura di Parma e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, promuoverà un momento in ricordo del personale medico e sanitario vittima delle leggi razziali e della deportazione. Chiuderanno la ricorrenza gli interventi degli studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2019 al memoriale di Mauthausen.

Alle ore 20, al Teatro Due, si terrà lo spettacolo “Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile” eseguito dall’Orchestra Femminile del Mediterraneo e promosso dai Consigli Comunale e Provinciale della città. (leggi la notizia)

A Reggio Emilia alle ore 10.30 presso la Sinagoga di via dell’Aquila 3/1, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona a ricordo degli ebrei deportati.

Alle ore 11, visita alla mostra “Diritti nel ghetto” a cura di Istoreco. La cerimonia proseguirà alle 12 in via Emilia Ospizio 52 con la posa di una pietra di inciampo in memoria di Aroldo Montanari. (leggi la notizia)

A Modena alle 9.30 (con replica il 28 gennaio) al Teatro San Carlo in via San Carlo 5, sarà proiettato per gli studenti delle superiori il film “La verità negata” di Mick Jackson con introduzione di Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione San Carlo, e Vincenzo Pacillo, docente di Diritto ecclesiastico e canonico a Unimore.

Alle 10 in rettorato, via Università 4, sarà deposta una corona alla lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali.

Alle 11, a cura di Fondazione Fossoli, al Comunale di Carpi, si svolgerà l’incontro con don Luigi Ciotti e Pierluigi Castagnetti.

Alle 18, alla Sinagoga di piazza Mazzini, “Salmi e preghiere in ricordo dei deportati” con Beniamino Goldstein, rabbino capo della Comunità di Modena e Reggio. (leggi la notizia)

A Ferrara alle 10, nel Salone d’onore della Pinacoteca Nazionale – Palazzo dei Diamanti, si terrà la Cerimonia di consegna delle onorificenze al “Merito della Repubblica” e delle medaglie d’onore del Presidente della Repubblica agli ex internati militari e civili nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante il secondo conflitto mondiale. Saranno presenti autorità e studenti delle scuole ferraresi, interverrà lo storico Luca Alessandrini.

Infine, alle 21 nel Ridotto del Teatro Comunale, l’Accademia Corale Veneziani proporrà ‘Memoria e Canti’, serata tra musica e letture. (leggi la notizia)

A Forlì alle ore 9.30 presso il Parco della Resistenza sarà deposta una corona commemorativa al Monumento ai Caduti nei lager nazisti alla presenza delle autorità cittadine. Renderà gli onori un picchetto militare del 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. (scarica il programma)

A Cesena la cerimonia di commemorazione si svolgerà in Piazza Bufalini a partire dalle ore 10.30 con deposizione di corone. La manifestazione sarà accompagnata da letture e azioni sceniche di bambini e bambine della Scuola Primaria “Bruno Munari”. A seguire gli interventi delle Autorità presenti e la deposizione di una corona alla lapide apposta sulla facciata esterna del Palazzo del Ridotto.

Alle ore 21 presso il Teatro Bonci si potrà assistere a “È bello vivere liberi!”, progetto di teatro civile per un’attrice, 5 burattini e un pupazzo ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia deportata ad Auschwitz. (vedi il programma)

A Ravenna alle ore 11 presso l’atrio della stazione ferroviaria sarà deposta una corona in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz.

Alle ore 21 presso la Sala Corelli del teatro Alighieri si potrà assistere al “Concerto in memoria delle vittime dell’Olocausto”, mentre al Teatro Rasi andrà in scena “Il poliedro Primo Levi”, conferenza – spettacolo di e con Marco Belpoliti, disegni live di Pietro Scarnera, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi. (vedi il programma)

A Rimini alle ore 21 il Teatro degli Atti ospiterà la proiezione del video “Sotto lo stesso cielo”, breve documentario, realizzato dal Comune di Rimini e girato lo scorso ottobre in Polonia durante il viaggio studio a Lublino-Majdanek, che ha coinvolto 48 studenti di tutti gli Istituti secondari della città. Alla proiezione seguirà lo spettacolo Shabbat Shalom. Canti e parole di vita del duo Gutman-Negri. (leggi la notizia)

