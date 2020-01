Ci è stato segnalato da un commerciante che qualcuno spacciandosi per i servizi sociali del Comune sta effettuando telefonate sollecitando donazioni per progetti sociali e sanitari. Subito dopo la telefonata si è presentata una persona di sesso femminile che ha rilasciato una ricevuta intestata all’Associazione Scarpetta Rossa aps. RICORDIAMO ancora una volta che il Comune di Anzola non ha mai autorizzato e non autorizza raccolte di fondi né la riscossione di somme a qualunque titolo.

Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente ogni richiesta di fondi che non sia verificabile ai Carabinieri (chiamando la locale Caserma o il 112) e ad informare tempestivamente il Comune per poter intervenire con messaggi di allerta attraverso tutti i canali di cui disponiamo.