Il monologo del cuore di Alessandro Pilloni al Cafè de la Paix di Bologna

Nuovo appuntamento con gli attori bolognesi al Cafè de la Paix Bologna. Il 2 febbraio – dalle 19 negli spazi di via Collegio di Spagna 5 – è il turno di Alessandro Pilloni con Liquido l’Amor, una serie di letture dedicate all’amore.

Alessandro Pilloni è nato a Bologna, maturità classica, laurea in Giurisprudenza e poi diploma all’Accademia d’Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna.

L’attore ha interpretato classici greci, commedie e tragedie di Shakespeare, tra cui Amleto, Romeo e Giulietta, Molto rumore per nulla e Otello. Ha poi vestito i panni di Dante Alighieri in Traghetto, nei sotterranei di Bologna, e tantissime altre esperienze teatrali. Ha inoltre prestato la voce per degli audiolibri e lavorato in alcune trasmissioni della RAI.

Domenica 2 febbraio Pilloni darà corpo e anima a LIQUIDO L’AMOR: “Una lettura, un po’ poetica e un po’ delirante, una composizione di brani sull’amore, pezzi letterali che ho trovato e conservato nel tempo, divertenti, lirici, folli…” questa la descrizione dell’autore che prosegue: “È una pazzia amorosa. È permettersi di lasciarsi andare al flusso di pensieri, o meglio, sentimenti, senza seguire una linea, una storia, un senso… Personaggi diversi, maschili, femminili, a cui do voce, per monologare, dialogare, giocare, con le infinite sfumature del rosso dell’amore, senza voler troppo capire, ma soprattutto sentire”.

È consigliata la prenotazione del tavolo (15 euro con l’aperitivo) allo 051/2750233 o si può scrivere alla mail info@cafedelapaixbologna.it

Gian Basilio Nieddu