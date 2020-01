Oggi, lunedì 20 gennaio, alle ore 17.30 in piazza Garibaldi (di fronte alla biblioteca) a San Giovanni in Persiceto ci sarà il nuovo raduno delle Sardine di Terred’Acqua in occasione della visita di Matteo Salvini.

Resta inoltre confermato l’incontro previsto per martedì 21 gennaio alle ore 20 in Piazza del Popolo, sempre a Persiceto.

Le Sardine di Terred’Acqua