“Il Paradiso probabilmente” al cinema Giada di Persiceto

Anche questa settimana continua la rassegna Film&Film al cinema Giada con un nuovo film d’autore pluripremiato e lodato: “Il Paradiso probabilmente”, commedia-documentario francese dalle tematiche attuali e dibattute diretta e interpretata da Elia Suleiman, che ha conquistato la critica e la giuria al Festival di Cannes 2019. Martedì 28 gennaio spettacolo unico ore 21 e mercoledì 29 gennaio doppio spettacolo ore 15 e 21.

La rassegna Film&Film, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, propone un ricco programma di pellicole d’autore recenti segnalate da critica e pubblico ad un prezzo ridotto.

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio appuntamento con “Il Paradiso probabilmente”, film che al Festival di Cannes 2019 ha ottenuto il Premio della Critica e la Menzione Speciale della Giuria: un documentario francese con i toni da commedia in cui il regista Elia Suleiman si mette in gioco in prima persona per riflettere su tematiche attuali e scottanti. Elia vi interpreta se stesso, un cineasta che, stanco di vivere nella sua Nazareth, tra vicini tristi e militari onnipresenti, sceglie l’esilio alla ricerca di un nuovo Paese che lo accolga. Ovunque vada, però, gli sembra di essere ancora nella terra d’origine. A Parigi esercito e polizia sono ovunque; i controlli degli aeroporti sembrano check-point, quando il regista prende il volo per New York. Dove non trova una situazione migliore: proliferazione delle misure di sicurezza per paura degli attentati, civili che circolano armati anche al supermarket. Tutto il mondo è diventato una grande Palestina? Eppure – ecco il paradosso – il viaggiatore viene percepito ovunque come un corpo estraneo. Ciò lo spinge a porsi una fondamentale domanda: quale posto possiamo veramente chiamare casa in questa commedia dell’assurdo che è diventato il mondo?

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 4 e mercoledì 5 febbraio “The farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang, con Awkwafina e Shuzhen Zhao; martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf; martedì 18 e mercoledì 19 febbraio “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva e Labina Mitevska; martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel. Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20. Ufficio stampa Comune Persiceto