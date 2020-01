L’Epifania di Cristiana: ogni anno da Decima un dono per i bimbi del Sant’Orsola

“Non è la prima volta, ma qui ogni ritorno lascia sempre del nuovo”. Cristiana, curata da bambina al Sant’Orsola, ha visto spegnersi successivamente in un altro reparto uno dei suoi affetti più cari. Come ogni anno, per la befana, torna nel suo “vecchio” ospedale. A spingerla è il desiderio di portare un dono e un sorriso, condividendo – accanto al personale della Pediatria – la fragilità e l’essenza della vita, respirata nel suo passato in corsia.

Ma non fa nulla da sola. Il suo coraggio fa squadra con tutta Decima, che, a partire da Dicembre, raccoglie nel suo negozio i regali da recapitare ai bimbi ricoverati. Li carica poi nella sua macchina, li porta a Bologna e – guidata dal personale infermieristico della Pediatria d’urgenza (diretta dal prof Lanari) e dalle volontarie di Bibli-os’ – li consegna ai piccoli pazienti per festeggiare insieme l’epifania. Un modo per ringraziare il suo ospedale e ricordare chi sempre l’accompagna, seppur oggi non c’è più.

dalla pagina Fb del Policlinico Sant’Orsola