Prevista per lunedì 20 gennaio la visita di Matteo Salvini nel Comune di San Giovanni in Persiceto, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali 2020 in appoggio alla candidatura di Lucia Borgonzoni (candidata del centro-destra).

Ore 18 circa, piazza del Popolo: incontro con i cittadini persicetani

(L’orario potrebbe subire variazioni: fonti ufficiose comunicano le ore 18.30)