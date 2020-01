Mercoledì 22 gennaio: aperitivo Forza Italia con Bernini e Sgarbi

Domani, mercoledì 22 gennaio, alle 19:30, presso Palazzo Vassé, Galleria Cavour, in via Farini 14 – Bologna, Forza Italia organizza l’aperitivo, aperto a tutti i cittadini, “Rinascimento culturale – un nuovo modo di vivere la società civile, l’arte, la moda, il cibo e la musica”. Saranno presenti Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, candidato capolista per il collegio di Bologna e i candidati di Forza Italia.

Ufficio stampa Sen. Anna Maria Bernini