Persiceto: a teatro “Coast to coast” con Rocco Papaleo

Sabato 18 gennaio la stagione “TTTXTE – Tre Teatri per Te” continua con un altro protagonista d’eccezione della scena nazionale: alle ore 21 presso il Teatro Fanin il celebre attore e regista Rocco Papaleo trascinerà il pubblico in un viaggio travolgente con il suo “Coast to coast”, un susseguirsi irresistibile di musica, canto ed esilaranti sketch. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Prosa brillante” che terminerà sabato 21 marzo con “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” di Debora Villa.

Sabato 18 gennaio alle ore 21 nell’ambito della stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” al Teatro Fanin arriverà tutta l’irresistibile verve comica di Rocco Papaleo, attore, regista e showman di fama nazionale, che si esibirà con l’appassionante spettacolo di musica, canto e parola “Coast to coast”, da lui scritto in collaborazione con Walter Lupo: insieme a lui sul palco Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone(basso e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), Giorgio Tebaldi (trombone e ukulele).

“Coast to coast” accompagnerà gli spettatori in un viaggio coinvolgente e suggestivo, dai confini e dalle emozioni mutevoli e indefinite. Non si sa di preciso se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove a dove. Non indica un’andatura: lenta? Veloce? Risoluta? Vagabonda? Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno spostamento. Agevole? lmpegnativo? Sconsigliabile? Sicuro? Concreto? Metaforico? E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? Un popolo? Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? Diffidenze da superare? La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso. È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle.

Prossimo spettacolo della rassegna “Prosa brillante” sabato 21 marzo alle ore 21 al Teatro Fanin “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” di Debora Villa.

Biglietto: intero € 25, ridotto € 22, minori 14 anni € 12.

Promozione “last minute”: sabato 18 gennaio sarà possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo “Coast to coast” con uno sconto del 50% sul prezzo intero.

Prevendita: presso il foyer del Teatro comunale, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30 e giovedì e venerdì ore 17-19, la sera dello spettacolo presso il Teatro Fanin dalle ore 20. Prevendita on line su www.vivaticket.it

Ufficio stampa Comune Persiceto