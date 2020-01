Persiceto, a teatro con Vito e il suo “borghese gentiluomo”

Venerdì 10 gennaio alle ore 21 al Teatro Fanin di Persiceto la stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” inaugura il 2020 con il celebre attore persicetano Vito che, insieme alla compagnia NoveTeatro e con la regia di Gabriele Tesauri porterà in scena “Il borghese gentiluomo”, tratto dall’omonima commedia di Molière. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Prosa brillante” che proseguirà sabato 18 gennaio con “Coast to coast” di Rocco Papaleo e sabato 21 marzo con “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” di Debora Villa.

La stagione teatrale “TTTXTE” 2019-2020 riprende nel nuovo anno con il secondo appuntamento della rassegna di “Prosa brillante”: venerdì 10 gennaio alle ore 21 al Teatro Fanin è in programma lo spettacolo “Il borghese gentiluomo”, tratto da Molière e interpretato da Vito e dalla compagnia NoveTeatro (Matteo Alì, Tamara Balducci, Filippo Beltrami, Leonardo Bianconi, Elisa Lolli, Giulio De Santi, Chiara Sarcona) con la regia di Gabriele Tesauri.

Lo spettacolo reinterpreta in chiave moderna la commedia classica di Molière, mantenendo l’osservazione e lo svelamento delle piccole ipocrisie di quella borghesia che dopo qualche secolo sarebbe divenuta la classe dominante che noi oggi conosciamo. In questa commedia satirica viene messo sotto osservazione “il borghese”, il commerciante arricchito che, pieno di comica ambizione, nella seconda metà del ‘600 vorrebbe oltrepassare il confine invalicabile tra popolo e nobiltà che esisteva fino a quell’epoca. Il personaggio del borghese viene qui analizzato non per descrivere una sorta di rivincita sociale; non c’è infatti da parte di Molière nessuna volontà di critica sociale. La società per lui e per i suoi contemporanei è giusta così: sbaglia e viene sbeffeggiato chi cerca di cambiarla. Monsieur Jourdain, il protagonista, viene sfruttato e ridicolizzato da una schiera di improbabili “professionisti” che approfittano del suo ingenuo carattere, dando vita a una macchina teatrale che dopo più di tre secoli non ha perso nulla della sua forza comica.

Prossimi spettacoli della rassegna “Prosa brillante”: sabato 18 gennaio, “Coast to coast” di Rocco Papaleo; sabato 21 marzo, “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” di Debora Villa.

Biglietto: intero € 25, ridotto € 22, minori 14 anni € 12.

Prevendita: presso il foyer del Teatro comunale, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30 e giovedì e venerdì ore 17-19, la sera dello spettacolo presso il Teatro Fanin dalle ore 20. Prevendita on line su www.vivaticket.it

