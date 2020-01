Persiceto: a teatro per una lezione di rock su “Il Prog-ressive”

Sabato 11 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale di Persiceto si terrà il secondo appuntamento con le “Lezioni di Rock” curate dai critici musicali Ernesto Assante e Gino Castaldo, nell’ambito della stagione teatrale “TTTXTE” 2019/2020: la serata, condotta da Ernesto Assante, sarà dedicata al “progressive”, storica rivoluzione musicale che ha cambiato per sempre la storia e lo sviluppo del rock. Il ciclo di lezioni si concluderà giovedì 5 marzo con “L’opera rock: dagli Who ai Queen”.

Sabato 11 gennaio alle ore 21 il Teatro Comunale ospiterà il secondo appuntamento di “Lezioni di rock”, ciclo in esclusiva per la stagione teatrale “TTTXTE” 2019/2020 ideato da Ernesto Assante e Gino Castaldo: la lezione spettacolo sarà condotta da Ernesto Assante, che affronterà e approfondirà il “progressive” – sotto-genere nato in seno al rock e che ne ha segnato per sempre il destino – e i musicisti che ne sono stati protagonisti, accompagnando il pubblico in un viaggio a ritroso attraverso una serie di ascolti selezionati e commentati.

Nel passaggio tra gli anni Sessanta e Settanta il rock, soprattutto in Inghilterra, fa un balzo creativo in avanti davvero straordinario, esce dal “ghetto” giovanile, abbatte i confini dell’universo pop e muove alla conquista della musica totale. Il jazz, la musica classica, il folk e le tradizioni popolari, l’avanguardia, l’elettronica, la sperimentazione, entrano a far parte del lessico quotidiano delle band del rock. È l’era del “progressive”, che priva di legami ideologici e sonori con il rock del passato, si muove, liberissimo, nello scenario della musica contemporanea grazie ad artisti quali King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Van Der Graaf Generator, Yes, Mike Oldfield, Gentle Giant, Caravan e tanti altri. “Lezioni di Rock” è un percorso guidato in cui storia e cronaca si fondono. Ernesto Assante e Gino Castaldo, critici musicali del quotidiano “La Repubblica”, hanno seguito le cronache musicali degli ultimi quattro decenni, intervistando i protagonisti, recensendo dischi, concerti e raduni epocali, anticipando le tendenze della scena nostrana e internazionale. Con questa rassegna i due giornalisti propongono temi e personaggi della storia della musica, ricostruiscono storie, raccontano dischi, curiosità, aneddoti e testi e guidano il pubblico in un percorso fatto di ascolti, video e parole che rievocano momenti indimenticabili della storia della musica e della vita di tutti i presenti. Prossima lezione giovedì 5 marzo, ore 21, in Teatro Comunale, con “L’Opera Rock: dagli Who ai Queen” (Ernesto Assante e Gino Castaldo). Biglietti: intero € 18, ridotto € 15, minori di 14 anni € 10.

Prevendita: presso biglietteria del Teatro comunale sabato e mercoledì ore 10.30-12.30, giovedì e venerdì ore 17-19, la sera dello spettacolo dalle ore 20. Info: tel. 051.825022. Prevendita on line su www.vivaticket.it Ufficio stampa Comune Persiceto