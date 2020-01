Persiceto: al cinema Giada riprende la rassegna Film&film con “Il mistero Henri Pick”

Dopo la pausa natalizia, al cinema Giada ritornano i film d’autore della rassegna “Film&Film”: si inizia l’anno con “Il mistero Henri Pick”, accattivante commedia letteraria intrisa di mistero, diretta dal francese Rémi Bezançon. Spettacoli martedì 7 gennaio ore 21 e mercoledì 8 gennaio ore 15 e 21.

La rassegna “Film&Film”, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, con il nuovo anno riprende la propria programmazione con tanti film recenti dal grande successo di critica e pubblico, a un prezzo ridotto.

Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio è in programma la commedia dai toni oscuri e coinvolgenti “Il mistero Henri Pick”, pellicola francese diretta dall’acclamato autore Rémi Bezançon. Il film si concentra su una affascinante storia di mistero legato a un caso letterario: Daphné, giovane editor di una casa editrice, viene a conoscenza di una biblioteca dei libri rifiutati nel piccolo paese bretone dove vive il padre. Nella biblioteca trova un manoscritto di un pizzaiolo bretone, Henri Pick, morto due anni prima; riconoscendone il potenziale, lo propone alla sua casa editrice che decide di pubblicarlo. Il libro ha subito un grande successo, tuttavia il critico letterario Jean-Michel Rouche che deve presentarlo nella sua trasmissione ritiene che in realtà l’opera non possa essere frutto di un semplice pizzaiolo, che sembra non abbia mai letto e mai scritto nulla in vita sua. Licenziato dalla emittente per la quale lavora decide di andare più a fondo e trovare il vero autore del romanzo. Nel corso dell’indagine, Rouche viene aiutato anche dalla figlia di Henri, Josephine, la quale similmente nutre alcuni dubbi sulla reale paternità dello scritto.

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 14 e mercoledì 15 gennaio “La belle époque” di Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil e Guillaume Canet; martedì 21 e mercoledì 22 gennaio “Qualcosa di meraviglioso” di Pierre-François Martin-Laval, con Isabelle Nanty e Gérard Depardieu; martedì 28 e mercoledì 29 gennaio “Il paradiso probabilmente” di Elia Suleiman, con Elia Suleiman e Gael García Bernal; martedì 4 e mercoledì 5 febbraio “The farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang, con Awkwafina e Shuzhen Zhao; martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf (mercoledì 12 febbraio lo spettacolo delle ore 15 sarà anticipato da un incontro con lo sceneggiatore Giovanni Galavotti e alcuni membri del cast). Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20. Ufficio stampa Comune Persiceto