Persiceto: al Fanin il musical “RENT”

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio, ore 21

Teatro Fanin, Piazza Garibaldi

San Giovanni in Persiceto

La Compagnia La Ragnatela presenta il musical “RENT”

Il capolavoro di Jonathan Larson vincitore di riconoscimenti come il Premio Pulitzer per la Drammaturgia, 4 Tony Awards (tra cui Miglior Musical e Miglior Libretto), 6 Drama Desk Award oltre a molti altri, in un nuovo originale allestimento con testo inedito italiano e orchestra dal vivo.

La storia, rivisitazione in chiave moderna della Boheme di Puccini, racconta le vicende di un gruppo di giovani artisti alle prese con problemi come precarietà, tossicodipendenza e lotta all’AIDS.

Senza mai rinunciare ai propri ideali bohemien, sapranno trovare nella profondità dei sentimenti che provano l’un l’altro il coraggio necessario ad affrontare la propria condizione.

Prezzo intero 18€ ridotto 14€