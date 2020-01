Persiceto, doppio appuntamento a teatro: circo acrobatico e un tributo a De Andrè

In questo weekend si apriranno due nuove rassegne all’interno della stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” di Persiceto: venerdì 31 gennaio alle ore 21 in Teatro Comunale al via la sezione “Circo-Teatro 1” con “Let’s Twist Again!”, travolgente spettacolo di musica, comicità e acrobazie, portato in scena in anteprima nazionale dalla compagnia keniota “Black Blues Brothers”. Sabato 1° febbraio alle ore 21 al Teatro Fanin seguirà “Tributo a Fabrizio De Andrè”, concerto della band Calaluna in omaggio al celebre cantautore genovese, che aprirà il ciclo “Omaggi musicali”.

A Persiceto venerdì 31 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale prende il via la rassegna “Circo-Teatro 1” della stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” 2019/2020: sul palco la compagnia keniota Black Blues Brothers trascinerà il pubblico in una travolgente ondata di energia, divertimento e acrobazie mozzafiato a ritmo di Twist con “Let’s Twist Again!”, spettacolo in anteprima nazionale.

I tre attori interpretano cinque uomini, in attesa nella sala di aspetto di una stazione ferroviaria, con indosso trench alla Humphrey Bogart. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un jukebox d’epoca o provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie… anche i passaggi a livello! “Let’s twist again!” è uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone sequenze acrobatiche inedite e travolgenti. Hit memorabili e brani dei più grandi interpreti degli Stati Uniti quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson.

Prossimi spettacoli della rassegna “Circo-Teatro 1”: sabato 22 febbraio “Premiata Barberia Carloni” di e con la Compagnia Teatro Necessario e sabato 28 marzo e domenica 29 marzo “Bubbles Revolution” di e con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite.

Biglietto: intero € 20, ridotto € 17, minori 14 anni € 10. Biglietti e abbonamenti ridotti anche per i genitori accompagnatori di minori di 14 anni.

Sabato 1° febbraio alle ore 21 al Teatro Fanin si aprirà invece il ciclo di “Omaggi musicali” con la musica dello storico e amato cantautore genovese Fabrizio De Andrè riproposta dalla tribute band Calaluna: Loris Manicardi voce; Igor Bianchini piano, tastiere e fisarmonica; Paolo Fornacciari chitarra, bouzouki e cori; Laura Martini violino, mandolino e cori; Fausta Negrelli sax e cori; Stefano Aldrovandi basso; Marco Benato percussioni; Andrea Bortot batteria; Iris Arioli flauti e cori. Il concerto, nostalgico e originale al tempo stesso, farà riscoprire le sonorità, le emozioni, l’essenza ma anche nuovi e interessanti approcci e arrangiamenti del suo grande repertorio.

Con decine di concerti realizzati in Italia, i Calaluna sono dal 2014 un riferimento per gli appassionati del genere, per la qualità e per la ricerca continua delle sonorità e degli stili originali dei brani. Il repertorio è fatto di canzoni scelte tra le più celebri del cantautore e costituirà un vero e proprio “viaggio” tra stili, ritmi e linguaggi diversi: in pochi minuti si passerà senza soluzione di continuità dal dialetto genovese al portoghese, dalle atmosfere mediterranee ai concept album ritenuti più geniali dell’autore, fino alle ballate dei primi anni. Durante il concerto gli appassionati potranno emozionarsi, ritrovando i pezzi più famosi come “Bocca di Rosa”, “Don Raffaè” o “Il Pescatore”, ma anche scoprire e apprezzare brani quasi sconosciuti come “Anime salve”, “Princesa”, “A’ Dumenega”. Lo spettacolo sarà anche l’occasione per scoprire, grazie ai racconti dei Calaluna, le storie segrete, gli aneddoti e i significati nascosti dietro le parole, facendosi sorprendere ancora una volta.

Prossimo spettacolo della rassegna “Omaggi musicali” sabato 29 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Fanin “L’Angelo bugiardo”, concerto tributo a Lucio Dalla a cura della band Lino e la Settima Luna.

Biglietti: intero € 12,00; ridotto € 10,00; minori di 14 anni € 5,00.

Prevendite: presso il foyer del Teatro comunale, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30, giovedì e venerdì ore 17-19, le sere degli spettacoli presso i rispettivi teatri dalle ore 20. Prevendite on line su www.vivaticket.it

Ufficio stampa Comune Persiceto