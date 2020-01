Persiceto, lavori in corso nei pressi dei seggi della scuola “Quaquarelli”

In previsione delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020, ricordiamo che in prossimità della scuola primaria “Quaquarelli” – che ospita diverse sezioni elettorali – è presente un cantiere che impedisce il transito dei veicoli all’incrocio tra via Roma e viale Pupini.

Segnaliamo le modifiche alla viabilità in particolare agli elettori assegnati alle sezioni elettorali numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 25:

all’intersezione tra via Roma e viale Pupini, i veicoli provenienti da via Roma hanno l’obbligo di proseguire dritto e quindi svoltare a destra in via IV novembre

i veicoli provenienti da via Mazzini o viale Pupini non potranno transitare nell’intersezione con via Roma

gli accessi pedonali ai seggi saranno garantiti sia da via Roma che da viale Pupini. Per la sosta si ricorda che oltre al parcheggio in piazza Carducci, nelle vicinanze è disponibile anche il parcheggio attiguo al cimitero, con accesso da via Castelfranco 21. Ulteriori informazioni sulle Elezioni Regionali 2020 comunepersiceto.it