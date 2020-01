Persiceto: lavori per l’installazione dei nuovi giochi del Parco della Pace

Mercoledì 29 gennaio sono iniziati i lavori per l’installazione dei nuovi giochi presso il Parco della Pace, adiacente a via Carbonara: in particolare sono in corso gli scavi preliminari per posizionare un’altalena a due seggiolini, un gioco combinato con scivolo e arrampicata, un gioco a bilico, e un gioco di sola arrampicata.

Per consentire il passaggio dei mezzi all’opera, nelle prossime settimane è prevista la chiusura a tratti della vicina pista ciclabile.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto