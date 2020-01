Persiceto, presentazione delle scuole statali e paritarie del territorio

Mercoledì 15 gennaio, ore 17.30

Sala consiliare, Corso Italia

San Giovanni in Persiceto

“Incontro pubblico di presentazione delle scuole statali e paritarie presenti sul territorio”

All’incontro, rivolto alle famiglie dei bambini nati nel 2017, saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i Dirigenti delle scuole dell’infanzia del territorio.

Si ricorda che il 31 gennaio è il termine per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, mentre la richiesta per i servizi scolastici di trasporto, mensa, anticipo e prolungamento di orario – che vengono forniti dal Comune per le scuole statali – povrà essere presentata dall’1 al 30 giugno. Per saperne di più consulta il riepilogo sui servizi scolastici per le scuole d’infanzia statali

comunepersiceto.it