Persiceto Sport: ottimo bilancio di metà anno per il basket persicetano

Giunti a metà anno, è tempo di bilanci anche in casa Vis Basket e Academy. Sicuramente il bilancio in questione non può che essere positivo per le squadre di San Giovanni in Persiceto: la formazione militante nel campionato di “serie C” occupa attualmente i primi posti del torneo, mentre la squadra dell’Academy si sta confermando come una realtà, sia a livello societario che sul campo, credibile per il campionato FIP di prima divisione. Le buone notizie continuano anche per quanto i riguarda il “da sempre florido” settore giovanile persicetano che, non dimentichiamo, ha dato i natali dal punto di vista cestistico a un giocatore che attualmente può vantare, tra le altre cose, ben 13 stagioni consecutive di militanza in NBA: il nostro concittadino Marco Stefano Belinelli. Estremamente ottime le prestazioni della squadra Under 18, guidata al timone dal capo allenatore Gabriele Buratti, che sta dominando il proprio campionato, lasciando soltanto poche briciole agli avversari e creando buone aspettative per il finale del torneo. Altrettanto significativi e positivi i campionati Under 16, Under 15 e Under 14 dove la coppia Bergamini-Belinelli sta crescendo con la dovuta pazienza molti ragazzi, prima come persone e poi come giocatori, con l’obiettivo di portarne il maggior numero per le prime squadre di Persiceto. Chiusura con due parole del Vice Presidente Belinelli Enrico: “Il 2019 si sta chiudendo come un anno estremamente positivo per la pallacanestro persicetana. Tanti giocatori stanno crescendo a tutti i livelli e anche le nostre società si stanno confermando su buoni livelli. Il mio augurio è quello di continuare la strada tracciata tre anni or sono, quando ho affiancato due mostri sacri del basket di Persiceto: Marco Riccardi e Sergio Savioli”.

La Redazione