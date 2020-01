Persiceto, una serata in piazza per ringraziare gli elettori di centrosinistra

Mercoledì 29 gennaio, ore 20

Piazza del Popolo

San Giovanni in Persiceto

“La piazza è del popolo”

Mercoledì ci troviamo in piazza a San Giovanni per festeggiare insieme il risultato delle elezioni regionali. Se anche tu hai dato fiducia a Bonaccini Presidente, saremo felici di ringraziarti per il supporto. La serata è promossa dal comitato delle sardine di Terred’Acqua e dalle forze della coalizione di centrosinistra.

gli organizzatori