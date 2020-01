REGIONALI, BENINI (M5S): “SUBITO ABBATTIMENTO IRAP PER LE START UP INNOVATIVE. SOSTEGNO A ECONOMIA E IMPRESE TRA LE PRIORITÀ”

Presentata ieri la lista bolognese del MoVimento 5 Stelle. Attenzione anche ad ambiente e sanità.

Abbattimento per tre anni dell’IRAP per le start up innovative emiliano romagnole: è tra le proposte lanciate questa mattina da Simone Benini, candidato presidente del MoVimento 5 Stelle alla Regione, nel corso della presentazione della lista M5S della provincia di Bologna che correrà alle prossime elezioni del 26 gennaio. Con lui anche Silvia Piccinini, capolista e consigliera regionale uscente e alcuni degli altri candidati tra cui Marco Campanini, Silvia Zauli e Francesco Urbano.

“La nostra forza è quella di portare avanti proposte e idee concrete per il futuro dell’Emilia Romagna – ha spiegato Simone Benini – Molte di queste riguardano proprio il sostegno alle imprese, tema cruciale per la nostra regione. Vogliamo dare nuova linfa al tessuto imprenditoriale e al lavoro, puntare sulla riconversione tecnologica, aiutare i nostri imprenditori a snellire le pratiche burocratiche e creare nuove opportunità di sviluppo. Ecco perché una delle cose che faremo una volta entrati in Assemblea Legislativa sarà il rimborso dell’IRAP per almeno 3 anni per le startup innovative e giovani imprese, con particolare attenzione ai settori manifatturiero, digitale, della cultura e del turismo. Abbiamo bisogno di accompagnare le nostre imprese verso un nuovo orizzonte in modo che possano affrontare le sfide che il mercato sta imponendo”.

Oltre a quello dello sviluppo economico, gli altri temi al centro della campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle sono anche quelli dell’ambiente e del diritto alla salute. “Respiriamo l’aria più inquinata d’Europa e per questo servono misure concrete – ha aggiunto Silvia Piccinini, consigliera regionale uscente e capolista del M5S a Bologna – Quello che vogliamo proporre è un piano quinquennale per il rinnovo del parco dei mezzi privati più inquinanti. Servono risorse certe, senza tentennamenti visto che siamo di fronte a un’emergenza senza precedenti. Così come è necessario affrontare una volta per tutti il tema dei parcheggi a pagamento negli ospedali visto che si tratta, nei fatti, di una tassa aggiuntiva sulla salute oltre che di una voce aggiuntiva della busta paga per il personale sanitario che lavora negli ospedali”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il candidato Marco Campanini che ha proposto di “istituire un garante regionale per la disabilità, già presente in altre regioni”.

