Ricognizione del percorso della Maratona di Crevalcore

Lunedì 6 gennaio 2020

Ore 9,02 Partenza Maratona

Ore 9,30 Partenza Maratonina

Gare competitive approvate Uisp di Corsa su Strada di km 42,195 e km 21,097 aperte agli Atleti tesserati Fidal, Runcard, Runcard EPS, Uisp o altri EPS. Possibilità di partecipazione anche ai non tesserati, purchè in possesso di certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA in corso di validità che dovrà essere consegnato in copia in Segreteria. Percorso perfettamente pianeggiante e misurato.