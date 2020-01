Sant’Agata: Giovanni Truppi al Teatro Bibiena con “Poesia e civiltà”

Sabato 25 gennaio, ore 21

Teatro Bibena, via 2 agosto 1980

Sant’Agata Bolognese

Giovanni Truppi in “Poesia e civiltà”

Giovanni Truppi è nato a Napoli nel 1981. Tra il 2010 e il 2017 ha pubblicato quattro dischi di inediti e tra il 2013 e il 2017 è stato protagonista di un tour di circa 300 date, con la sua band e da solo Nel 2017 ha ricevuto il Premio Nuovo Imaie per la migliore interpretazione al Premio Tenco.

Lo scorso anno Truppi è stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore canzone originale per “Amori che non sanno stare al mondo”, brano composto per l’omonimo film di Francesca Comencini (Fandango 2017).

Considerato uno dei giovani cantautori più importanti del nostro panorama è cantautore ispirato, polistrumentista e cantante che per stile e liriche rievoca i grandi del cantautorato italiano degli anni ’70.

Il nuovo disco di Giovanni Truppi si intitola “Poesia e civiltà” ed è un progetto capace di parlare alla mente e al cuore, che fa riflettere. L’intento del disco è quello di analizzare l’umanità, la società, l’amore, e l’artista lo fa attraverso i suoi occhi ma soprattutto attraverso se stesso.

Un concerto intimo, delicato ed emozionante, giusto per un luogo prezioso come solo il Bibiena sa essere.