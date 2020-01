Sant’Agata: ritrovati i resti di alcuni dei computer rubati all’Archimede di Persiceto

Sono stati ritrovati nella campagna santagatese, per la precisione in via Mavora vicino a un cassonetto dei rifiuti e nei pressi di un canaletto di scolo di via Galletto, i resti di quelli che erano i computer rubati all’Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto, tra il 23 e il 26 dicembre scorso.

Per la precisione si tratta degli involucri, 15 su 28 (come riporta Il Resto del Carlino del 4 gennaio 2020), che contenevano la componentistica hardware; pc “cannibalizzati” e svuotati che i ladri hanno provveduto a disfarsi dopo il furto. Ancora nessuna traccia invece dei monitor, anch’essi sottratti dall’istituto.

