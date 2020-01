Sito via Riga Bassa, n° 1134, fraz. Bevilacqua: le parole del sindaco di Crevalcore

Con riferimento al sito in Via Riga Bassa, n° 1134, Fraz. Bevilacqua, preme precisare che il procedimento di bonifica, avviato dalla Provincia di Bologna (oggi ARPAE SAC) ai sensi dell’art. 242, comma 3, del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambientale) è stato dichiarato concluso in quanto il predetto sito è risultato essere non inquinato.

È, in ogni caso, stato prescritto un obbligo costante di monitoraggio a carico del responsabile dell’inquinamento nonché comproprietario dell’area tramite:

– realizzazione di un sistema idoneo di contenimento dell’eventuale colaticcio/percolato proveniente dal cumulo di terreno/rifiuti per successivo smaltimento ad impianti terzi autorizzati o, in alternativa, per il trattamento in posto;

– mantenimento in essere di un’attività di monitoraggio delle matrici ambientali da eseguirsi a cadenza annuale per le acque sotterranee e quinquennale per il suolo.

Il sito è stato oggetto, da anni, di attenzione ed interventi prescrittivi da parte delle autorità che, a vario titolo, hanno competenza in merito alla gestione del procedimento (in particolare “Arpae”,

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente Energia).

Pertanto non esistono, allo stato attuale, ragioni per suscitare allarme ambientale e sanitario su una situazione oggetto di costante verifica e controllo.

In ogni caso, al riguardo, l’Amministrazione Comunale non mancherà di interessare ulteriormente le autorità preposte per verificare eventuali inadempienze e responsabilità da parte del comproprietario del sito.

Sarà cura di questa Amministrazione Comunale fornire alla cittadinanza tutte le informazioni sugli sviluppi del caso.

Il Sindaco

Marco Martelli