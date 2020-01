Sovrappeso dopo le feste? Pericoli anche per i nostri cani

Le feste? Un periodo di grandi abbuffate, che tutti noi attendiamo con gioia ma anche con ansia, dato che poi sappiamo attenderci un periodo di dieta per riuscire a rimetterci in forma. Attenzione, però, perché anche i nostri cuccioli corrono questi pericoli, e rischiano decisamente più di noi: l’essere sovrappeso, infatti, è una delle condizioni più pericolose per la salute dei nostri amici a quattro zampe.

In Italia poi, feste o non feste, si trovano ormai ben 5 milioni di cani che soffrono di questa problematica: una situazione che richiede ovviamente un nostro intervento diretto, perché i cuccioli – da soli – non sono in grado di regolare la fame e il cibo. Ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono i rischi legati a questa problematica e alcuni consigli su come rimettere in forma il proprio cane.

Cane in sovrappeso? Ecco cosa rischia

I cani che soffrono di obesità sono a rischio di pericolose malattie, che possono incidere anche in maniera importante sulla qualità della loro vita. Prima tra tutte il diabete, che si accompagna ad altre condizioni molto pericolose e che vanno dai problemi comportamentali a patologie come l’osteoartrite. Un cucciolo che viene viziato eccessivamente “a tavola”, quindi, corre dei seri pericoli ed è responsabilità del padrone regolare lo stile di vita del quattrozampe.

Come rimettere in forma il proprio cane

Evitare che il cane ingrassi eccessivamente è spesso una questione di buone abitudini: pochi accorgimenti che però possono essere fondamentali per la sua salute. Per prima cosa, è importante non rinunciare mai a una sana dose di attività fisica, che per il cucciolo si concretizza in due modi: gioco e passeggiate. Soprattutto le seconde sono fondamentali per la sua salute, dato gli consentono di smaltire le calorie di troppo, mantenere attivi i muscoli e sfogare la propria voglia di movimento. In più, correre insieme può essere un’attività in grado di portare benefici a entrambi, cane e padrone: gli animali che non passeggiano o corrono, infatti, oltre ad ingrassare diventano nervosi e frustrati.

In secondo luogo è assolutamente necessario fare molta attenzione ai pasti, e in primo luogo evitate ad ogni costo di dare da mangiare al cucciolo gli avanzi della vostra tavola. Nel corso della scelta, è meglio prediligere sempre alimenti per cani che siano certificati e, soprattutto se il cane dimostra di essere già in sovrappeso, light. Si tratta, in particolare, di alternative che possono essere cercate anche tra il cibo per animali online su Robinsonpetshop.it, ad esempio, dove si trovano diverse alternative leggere in grado di aiutare il vostro cane a mantenersi sempre in forma, con la sicurezza di avere prodotti sicuri e certificati.

Come spezzare la routine di tutti i giorni, dando al nostro cucciolo una nuova opportunità per divertirsi e giocare insieme a noi? Allenandolo, ovviamente, e farlo sfruttando la tecnica del twist. Questa consiste nel far ruotare il cane in senso orario e antiorario, con la promessa di un premio. Si tratta di un genere di esercizio che consuma diverse calorie, oltre a essere molto divertente.

Una seconda opzione molto utile è allenarlo al riporto: una tecnica che richiede un po’ di impegno, ma che si rivela molto salutare per il cane, per via del tanto movimento fisico richiesto. Qui il consiglio è di studiare su Internet il tema, perché esistono moltissime tecniche per l’insegnamento del riporto, ed è sempre il caso di affidarsi agli esperti del settore, partendo dai fondamentali.

Concedersi qualche sfizio in più nel corso delle feste può essere dannoso sia per noi che per i nostri animali. Fortunatamente, basta semplicemente qualche attenzione in più per farli tornare in forma e metterli al sicuro dai rischi legati al sovrappeso.