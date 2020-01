Spazio Reno di Calderara: sabato in scena “Domino”, primo appuntamento per bambini

Terzo appuntamento per la stagione 2020 del teatro “Spazio Reno” di Calderara di Reno. Sabato 25 gennaio alle 21 sul palco di via Roma 12 va in scena “Domino”, spettacolo pungente e ironico per adulti e bambini a partire dagli 8 anni. Vincitore della menzione speciale al Premio Scenario Infanzia 2018, “Domino” è la storia di un bambino – Gianmaria – che festeggia il suo compleanno e pretende di farlo anche nei giorni a seguire. Un compleanno anomalo, in cui il festeggiato avanza una richiesta dietro l’altra, mentre tutta la famiglia fa a gara per accontentarlo, in un’indulgenza che incrina gli equilibri della casa. Lo spettacolo è uno sguardo attraverso la serratura di una porta, una fotografia al più emblematico degli ambienti sociali, la famiglia.

In Gianmaria infatti vive quella “sindrome del piccolo imperatore” tipica dei bambini molto amati, che cresce alimentata dai famigliari e che lo porterà a disprezzare gli stessi “grandi” che lo esaltano. I sette attori in scena creano giochi surreali e inventano polifonie per divertire il bambino; tutto questo in un primo tempo appaga il piccolo re, ma è come una corsa sfrenata destinata a interrompersi, una corda tesa che dovrà spezzarsi.

Lo spettacolo è il primo per bambini di una stagione che, cominciata lo scorso 17 gennaio, andrà avanti sino a marzo con, in totale, 11 appuntamenti. I biglietti per questo e gli altri eventi hanno il costo di 8 euro, 5 per bambini e over 65, mentre riduzioni (costo 7 euro) sono previste per i possessori di Younger Card e Carta Doc e i soci Coop Alleanza 3.0. Per info e prenotazioni contattare il teatro “Spazio Reno”: si può chiamare il numero 051.722700 o scrivere alla email teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it.

Il programma completo e tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune www.comune.calderaradireno.bo.it nella sezione dedicata al teatro.

“Domino” è una una produzione di Generazione Eskere. Con Leonardo Bernardini, Gianmaria Meucci, Claudia Natucci, Tommaso Pistelli, Caterina Rosaia, Alice Sinigaglia, Davide Sinigaglia, Giordano Tommaseo, la regia è di Alice Sinigaglia.

Ufficio stampa Comune Calderara