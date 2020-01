Stefano Bonaccini a Sant’Agata e Persiceto

Prevista per venerdì 3 gennaio la visita di Stefano Bonaccini, Presidente uscente della Regione Emilia-Romagna e candidato Presidente, nei nei territori di Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali 2020.

Ore 17.30 Sala Nilla Pizzi, via 2 agosto 1980, 41: incontro e aperitivo con i cittadini (Sant’Agata Bolognese)

Ore 18.30 Superbar, Piazza Garibaldi 3: incontro con i cittadini (San Giovanni in Persiceto)