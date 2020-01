Stefano Bonaccini nei Comuni di Terred’Acqua

Prevista per venerdì 3 gennaio la visita di Stefano Bonaccini, Presidente uscente della Regione Emilia-Romagna e candidato Presidente, nei territori di Sala Bolognese, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali 2020.

Ore 9.30 visita alla Zona Industriale di Osteria Nuova

ore 10.30 visita alla Basilica Romanica di Sala Bolognese ristrutturata dopo il sisma

ore 11.30 mercato e centro sociale di Padulle

ore 14.30 visita alla Casa della Salute (viale Libertà 171), a seguire saluto al Circolo PD (via Matteotti 40) a Crevalcore

Ore 17.30 Sala Nilla Pizzi, via 2 agosto 1980, 41: incontro e aperitivo con i cittadini di Sant’Agata Bolognese

Ore 18.30 Superbar, Piazza Garibaldi 3: incontro con i cittadini San Giovanni in Persiceto